General Electric, Lawrence Culp nominato nuovo CEO

editato in: da

(Teleborsa) – Scossone in casa General Electric. La multinazionale statunitense attiva nel settore dell’energia ha infatti annunciato la rimozione a sorpresa, dopo solo un anno di carica, di John Flannery dal ruolo di CEO. Lo sostituirà Lawrence Culp, nominato nuovo Amministratore Delegato del Gruppo.

La società vive un periodo di crisi finanziaria ed ha tagliato le stime sugli utili per l’esercizio in corso. Il titolo General Electric, che nell’ultimo anno ha perso poco meno della metà del suo valore, vola in attesa dell’apertura di Wall Street, dove guadagna circa il 15%.