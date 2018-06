General Electric lascia il Dow Jones dopo un secolo

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo oltre un secolo si chiude un’era, General Electric esce dal Dow Jones Industria Average. Al posto di GE entrerà Walgreens Boots Alliance.

Il cambio sarà effettivo dal 26 giugno prossimo. Un addio non facile per General Electric che faceva parte del Dow Jones fin dalla sua nascita, nel 1896, e ne è stato membro in modo continuativo dal 1907.

La crisi per GE è iniziata qualche anno fa, tanto che lo scorso novembre General Electric ha presentato un doloroso piano di ristrutturazione.