General Electric alza stime per free cash flow 2021 su trimestrale positiva

(Teleborsa) – I ricavi di General Electric – multinazionale statunitense attiva nel campo della tecnologia e dei servizi – sono aumentati del 9% a 18,28 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2021. L’utile per azione rettificato è stato di 5 centesimi, contro la perdita di 14 centesimi dello stesso periodo dello scorso anno e i 3 centesimi del consensus.

Il free cash flow è stato di 388 milioni di dollari nel trimestre, contro la stima degli analisti per un deflusso di 287 milioni di dollari e il deflusso di 2,1 miliardi di dollari dell’anno scorso. Il free cash flow di General Electric è molto osservato dagli investitori come un segno della salute dell’azienda e della capacità di rimborsare il debito.

“Ordini e ricavi sono tornati a crescere, i nostri margini operativi si sono ampliati in tutti i segmenti e abbiamo generato un free cash flow industriale positivo – ha commentato il presidente e CEO H. Lawrence Culp, Jr. – Lo slancio sta crescendo in tutte le nostre attività, guidato dalla sanità e dai servizi in generale, con l’aviazione che mostra i primi segnali di ripresa. Sulla base dei nostri incoraggianti risultati di cassa, stiamo aumentando le nostre prospettive di free cash flow per l’intero anno”. La società si aspetta ora un free cash flow per il 2021 da 3,5 a 5 miliardi di dollari, rispetto alla precedente previsione di 2,5-4,5 miliardi di dollari.