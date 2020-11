Gender gap, SAIPEM a sostegno dei Women Empowerment Principles e del Manifesto di Valore D

editato in: da

(Teleborsa) – Con l’obiettivo di “promuovere una cultura inclusiva che punti alla valorizzazione delle proprie risorse in quanto portatrici di un patrimonio di competenze critiche per il business”, Saipem ha sottoscritto la dichiarazione di sostegno ai Women Empowerment Principles (WEP) e il Manifesto per l’occupazione femminile dell’associazione Valore D.

Istituiti da UN Global Compact e UN Women, i Women Empowerment Principles – spiega Saipem in una nota – rappresentano i principi guida alle imprese per promuovere l’uguaglianza di genere e l’emancipazione delle donne sul posto di lavoro, sul mercato e nella comunità. Il Manifesto per l’occupazione femminile è, invece, il documento programmatico in nove punti che riepiloga i principi, le azioni concrete e gli indicatori utili a ricercare la parità di genere e valorizzare il ruolo delle donne nelle aziende.

In Saipem, – si legge nella nota – le donne rappresentano il 10% della forza lavoro e la percentuale di quelle che rispetto al totale ricoprono una posizione manageriale è del 19%. In particolare Saipema sottolinea il proprio impegno per affermare il principio “equal pay for equal work” in tutte le realtà operative.

“La sottoscrizione dei Women Empowerment Principles e del manifesto di Valore D – commenta l’amministratore delegato di Saipem, Stefano Cao – sancisce l’impegno continuo di Saipem per la riduzione del gender gap, in particolare, e della diversità in generale. Saipem, azienda multiculturale i cui dipendenti appartengono a oltre 120 nazionalità diverse, ha sempre posto attenzione ai valori culturali e religiosi, ai diritti del lavoro, ai diritti umani, con particolare riguardo a quelli relativi alla privacy e al rispetto di ogni tipo di diversità, favorendo l’inclusione. Saipem valorizza le proprie persone, chiave del proprio successo ed elemento cardine della propria identità ed è attenta a promuovere un adeguato bilanciamento tra lavoro e vita privata”.