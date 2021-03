Gender equality, Enel riconosciuta come miglior utility a livello globale

editato in: da

(Teleborsa) – Enel è stata inclusa nella classifica delle aziende TOP 100 globali sviluppata da Equileap per la parità di genere. Nell’edizione 2021 della “Gender Equality Global Report & Ranking”, la classifica che Equileap pubblica ogni anno per monitorare l’attuazione di pratiche di parità di genere nel mondo aziendale, Enel è stata riconosciuta come la migliore utility a livello globale, la miglior azienda italiana ed ha guadagnato l’ottava posizione nella TOP 100 generale.

“La parità di genere, così come la diversità in azienda, è alla base nel nostro approccio Open Power che persegue l’empowerment delle donne nel loro percorso aziendale, dall’ingresso fino alle posizioni dirigenziali, con una speciale attenzione all’integrazione di lavoro e vita privata e al benessere – ha dichiarato Maria Luisa Marino, Responsabile della divisione People Care and Diversity Management di Enel –L’inclusione di Enel in una classifica così rinomata conferma la nostra convinzione che dare priorità alla parità di genere e all’inclusione di tutte le diversità sia cruciale per esprimere il potenziale e contribuire al successo del nostro modello di business sostenibile.”

Nell’edizione del 2021, Equileap ha valutato l’uguaglianza di genere di quasi 4mila aziende in 23 settori di mercato, sulla base di 19 criteri dettagliati, che includevano l’equilibrio di genere, a livello di staff, alta dirigenza e Consiglio di amministrazione, il divario retributivo, il congedo parentale e la prevenzione delle molestie sessuali.