Gelato, con 2 miliardi di coni e coppette gli italiani affrontano il caldo

(Teleborsa) – Sale la temperatura e scatta l’interruttore che muove la voglia di gelato. La concomitanza con il lungo ponte del primo maggio chiude il cerchio. L’Osservatorio di SIGEP (fiera mondiale del gelato artigianale, organizzata a Rimini da Italian Exhibition Group, 19-23 gennaio 2019) stima in quasi due miliardi i coni e coppette che gli italiani consumeranno tra maggio e settembre. Semaforo verde dunque per le 39.000 gelaterie italiane, che insieme ai 150.000 addetti attendono i buongustai.

E per l’estate 2018 l’Osservatorio SIGEP incorona protagonista il sorbetto!

“Siamo convinti che sarà un boom per i sorbetti artigianali” – afferma Claudio Pica, Presidente dell’Associazione Italiana Gelatieri -. Per Pica, dell’omonima e storica gelateria romana in zona Campo dei Fiori “Spicca la novità dei sorbetti alle arachidi, Ma anche di quelli ai mirtilli rossi e lime”. Nella Capitale spopolerà anche il sorbetto al Corbezzolo e caviale di limone. Rosario Nicodemo lo ha portato al primo posto nella gara ‘Sorbetti dal mondo’ lo scorso gennaio al SIGEP. “Cresce la domanda di gelato in una declinazione salutistica – spiega il maestro ligure Gabriele Scarponi – E i gusti evergreen in versione sorbetto sono l’ideale”. Poche e nobili materie per Vincenzo Pennestrì da Reggio Calabria: “Il sorbetto avrà successo nella declinazione alla frutta secca, pistacchio e nocciola, ma anche in quella cioccolato fondente”. Arriva anche il peperone: è la tendenza proposta da Vittorio Lenci che, da Fiumicino, scommette su un sorbetto di fragole e peperone rosso, completamente privo di additivi.

E per i fedeli amici a quattro zampe, compagni delle prime passeggiate, è nata un mese fa la gelateria tutta dedicata al cane: a Sirmione sul Lago di Garda a opera di un imprenditore del mantovano.