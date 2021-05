GEL prosegue il buy-back

editato in: da

(Teleborsa) – GEL ha reso noto che nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie approvato dall’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2020, ha acquistato, tra l’11 e il 17 maggio 2021, complessivamente 2.500 azioni proprie ad un prezzo medio pari a 1,105 euro, per un controvalore pari a 2.762,50 euro.

A seguito degli acquisti comunicati, al 18 maggio la società attiva in Italia nel mercato del water treatment, detiene complessivamente 90.625 azioni proprie, pari a circa l’1,26% del capitale sociale.



Nel frattempo, in Borsa, si contrae la performance di GEL con i prezzi allineati a 1,12 euro, per una discesa dello 0,88%.