Gel positiva su aumento fatturato in primo trimestre

(Teleborsa) – Rialzo marcato per GEL, che tratta in utile dell’1,72% sui valori precedenti, portandosi a 1,18. L’azienda, quotata su AIM Italia e attiva nel settore del trattamento delle acque, ha comunicato il fatturato, non sottoposto a revisione legale, pari a 4,74 milioni di euro nel primo trimestre dell’anno, in crescita del 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente pari a 4,35 milioni di euro.

Il risultato positivo va attribuito al forte incremento del settore domestico (+32% a 4,14 milioni di euro), sottolinea la società, mentre permangono le difficolta nel settore industriale (-50% a circa 0,6 milioni di euro). Il calo è spiegato dal rinvio degli investimenti in alcuni settori economici particolarmente colpiti dalla crisi legata alle restrizioni.

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 1,23 e successiva a 1,34. Supporto a 1,12.