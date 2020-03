GEL, CdA approva risultati 2019 e piano acquisto azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Il CdA di GEL ha approvato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, che chiude con ricavi per 16,5 milioni di euro rispetto ai 16,7 milioni del 2018 ed un EBITDA di 2,3 milioni rispetto ai 2,8 milioni precedenti. Utile Netto in calo a 0,2 milioni da 0,5 milioni. Posizione Finanziaria Netta Adjusted in miglioramento a 5,7 milioni (8,3 milioni nel 2018).

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azioni di destinare l’utile d’esercizio, pari a 228.781 euro, a riserva legale per 11.439 euro ed a riserva straordinaria per 217.342 euro.

Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato la proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie della Società. La richiesta di autorizzazione è finalizzata a consentire alla Società di acquistare azioni ordinarie, per un periodo di diciotto mesi. L’autorizzazione sarà richiesta per l’acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie della Società, fino ad un numero massimo non superiore al 10% del capitale sociale. Al momento, la Società non detiene azioni proprie in portafoglio.