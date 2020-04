GEL, assemblea approva bilancio e nomine

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea degli Azionisti di GEL si è riunita in prima convocazione in modalità audio-video conferenza, sotto la presidenza di Aroldo Berto, ed ha approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019, deliberando di destinare l’utile, pari a 228.781 euro, a riserva legale per Euro 11.439 e a riserva straordinaria per Euro 217.342.

Essendo giunto al termine il mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea ha deliberato di determinare in 5 il numero dei componenti ed ha nominato il nuovo CdA, che rimarrà in carica per tre esercizi fino all’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, nelle persone di: Aroldo Berto (Presidente), Arturo Santini (Consigliere Indipendente), Aldo Mazzilli, Fabio Salvati e Luca Berto.

Su proposta motivata del Collegio Sindacale, l’odierna Assemblea degli Azionisti ha deliberato il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti a Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2020-2022. L’Assemblea ha provveduto all’integrazione del Collegio Sindacale, essendo venuto a mancare il sindaco supplente Riccardo Albo, nominando Manuela Bastianelli come nuovo sindaco supplente.

L’Assemblea ordinaria ha deliberato l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie fino ad un numero massimo non superiore al 10% del capitale sociale e per un periodo di 18 mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione.