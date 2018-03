Gefran chiude l’esercizio in crescita e distribuisce dividendo

(Teleborsa) – Il gruppo Gefran chiude il 2017 con un utile netto di 6,864 milioni di euro, che si confronta con i 3,948 milioni dell’esercizio 2016. ? Il CdA proporrà all’Assemblea la distribuzione ai soci di un dividendo pari a 0,35 euro per ogni azione detenuta.

I ricavi sono pari ad 128,6 milioni, in crescita dell’7,8% rispetto all’esercizio 2016, mentre l’EBITDA è positivo per 19 ,milioni ed in crescita rispetto al 2016 (+5,3%).

La Posizione finanziaria netta è migliorata di 8 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2016.