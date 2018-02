GEDI prosegue l’acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) – Il Gruppo Editoriale GEDI ha acquistato, dal 29 al 31 gennaio 2018, 10.000 azioni proprie al prezzo medio di 0,6364 euro per azione, per un controvalore di circa 6.000 euro.

A seguito degli acquisti finora effettuati, il Gruppo Editoriale detiene un totale di 21.890.609 azioni proprie pari a circa 4,303% del capitale sociale.

In Borsa, il Gruppo Editoriale estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 0,604 euro, in lieve aumento dello 0,50%.

Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 0,6107 e successiva a 0,6217. Supporto a 0,5997.