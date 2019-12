Gedi, perfezionata vendita 30% di Persidera

editato in: da

(Teleborsa) – Gedi ha perfezionato la vendita del proprio 30% di Persidera a F2i TLC 2 e a Ei Towers.

Il corrispettivo complessivo per il gruppo editoriale, originariamente pari a 74,5 milioni, è stato incrementato degli interessi maturati da agosto per 0,9 milioni ed è stato erogato al netto dei dividendi già incassati per 4,3 milioni.

L’operazione ha determinato una riduzione di 71,1 milioni dell’indebitamento finanziario netto del gruppo.

Persidera, come da intese definite a giugno con le controparti, è stata preventivamente scissa in due entità distinte: la prima (Persidera), titolare dei diritti d’uso delle frequenze, è stata ceduta a F2i TLC 2, e la seconda, NetCo, detentrice dell’infrastruttura di rete, è stata ceduta a Ei Towers.