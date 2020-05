GEDI Gruppo Editoriale, CdA approva congruità prezzo OPA Giano Holding (EXOR)

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Gedi Gruppo Editoriale ha approvato il documento contenente la valutazione motivata sull’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da Giano Holding, newco del Gruppo EXOR, avente ad oggetto 201.145.220 azioni ordinarie di GEDI e sulla congruità del relativo corrispettivo.

Il Consiglio di Amministrazione ha, tra l’altro, preso visione e tenuto conto della versione odierna del parere rilasciato dagli Amministratori Indipendenti e della allegata Fairness Opinion rilasciata da Equita SIM, in qualità di esperto indipendente.

All’esito della riunione, il CdA all’unanimità ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di 0,46 euro per azione ordinaria che sarà portata in adesione all’Offerta, dando mandato al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, di apportare al comunicato dell’emittente le eventuali rettifiche e correzioni, non sostanziali, che si rendessero necessarie e/o opportune in funzione della versione definitiva del Documento di Offerta.