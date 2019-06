GEDI, da cessione 30% Persidera incasserà 74,5 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – 74,5 milioni di euro in arrivo per GEDI. Il Gruppo Editoriale, d’intesa con TIM, altra parte venditrice, ha concluso in data odierna un accordo vincolante con F2i e Ei Towers, parti acquirenti, per la cessione della propria partecipazione, pari al 30% della società Persidera.

L’intesa, specifica GEDI in una nota, prevede un corrispettivo pari a € 74,5 milioni, da cui verranno detratti al closing i dividendi distribuiti nel corso del 2019 ed a cui saranno aggiunti gli interessi che matureranno dal 1° agosto 2019 fino alla data del closing (EURIBOR + 4%, su base annuale).

L’operazione prevede la scissione di Persidera in due entità:

– MuxCo, che deterrà i diritti d’uso delle frequenze, destinata a F2i;

– NetCo, che deterrà l’infrastruttura di rete, destinata a Ei Towers.

La cessione della partecipazione, asset non core del gruppo, determinerà una riduzione di € 74,5 milioni dell’indebitamento finanziario netto del Gruppo, che al 31 marzo 2019, ante IFRS 16, era pari a € 124,7 milioni. L’operazione determinerà una minusvalenza di € 16,9 milioni.

Brinda il titolo GEDI a Piazza Affari +2,26%, assieme a TIM +1,85%.