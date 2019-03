GEDI, chiuso il 2018 con una perdita di 32,2 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – GEDI Gruppo Editoriale ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, da cui emergono ricavi consolidati pari a 648,7 milioni che registrano una crescita del 5,3% rispetto al 2017 (-5,9% a perimetro equivalente). I ricavi diffusionali, pari a 284,6 milioni, sono aumentati dell’8,3%.

Il risultato operativo consolidato è stato negativo per 11,1 milioni, rispetto ai 28,2 milioni del 2017 (€27,6 milioni a perimetro equivalente) ed include oneri da ristrutturazione e svalutazioni. Il periodo chiude dunque con un risultato netto consolidato in perdita di 32,2 milioni.

Il bilancio della Capogruppo vede una perdita di 32,2 milioni di euro, cifra in netto miglioramento rispetto ai 116,6 milioni dell’anno precedente.

Per quanto riguarda i dati riguardanti il mercato, nel 2018, quello pubblicitario ha mostrato una sostanziale stabilità rispetto al 2017, con un lieve abbassamento sotto la parità dello 0,2. Nota positiva per tutti i principali mezzi di comunicazione del gruppo, ad eccezione della stampa. La radio ha mostrato una crescita del 5,5%, internet del 4,5% e la televisione dello 0,6%. A picco i quotidiani che chiudono l’esercizio con un calo del 6,2% e i periodici dell’8,2%, con una perdita media per la stampa che si attesta al 7%.