Gb: Johnson sotto ossigeno, anche Gove in isolamento precauzionale

(Teleborsa) – Governo britannico sotto scacco dell’emergenza coronavirus: anche Michael Gove, numero tre della compagine, Cancelliere del ducato di Lancaster e Ministro dell’Ufficio di Gabinetto, è da oggi in auto-isolamento precauzionale a casa dopo che un suo familiare è risultato positivo al test covid-19. Lo riferisce la Bbc. L’isolamento colpisce un’altra figura chiave dell’esecutivo Tory proprio mentre il Premier Boris Johnson è in terapia intensiva, dopo l’improvviso peggioramento nel pomeriggio di ieri.



Tra l’altro, poco prima che si diffondesse la notizia, era stato proprio Gove a fare chiarezza sulle condizioni del Premier Johnson che “non è assistito da un ventilatore, ma riceve ossigeno”. “È in terapia intensiva, è curato dal suo team medico, riceve le cure migliori dallo staff dell’ospedale St Thomas. Le nostre speranze e preghiere sono con lui e con la famiglia”, aveva detto alla Bbc.



Tra i primi a esprimere solidarietà e vicinanza, il Presidente Usa Donald Trump: “Voglio anche inviare i miei migliori auguri a un mio grande amico, e un amico per la nostra nazione, il primo ministro Boris Johnson”, ha dichiarato durante il briefing quotidiano alla Casa Bianca. “Siamo molto rattristati – ha aggiunto – nel sapere che è stato ricoverato in terapia intensiva. E gli americani stanno tutti pregando per la sua guarigione. È davvero un buon amico, è forte e non si arrende” .

Incoraggiamento anche da Francia e Italia. “Tutto il mio sostegno a Boris Johnson, alla sua famiglia e al popolo britannico in questo momento difficile. Gli auguro di superare rapidamente questa prova”, ha scritto il Presidente francese Emmanuel Macron.



“I miei pensieri vanno a Boris Johnson e a tutto il popolo britannico. Il mio auspicio è per una veloce ripresa. Voi il avete il mio sostegno e quello di tutto il Governo italiano. Noi siamo fiduciosi nel fatto che la vostra nazione supererà questo periodo difficile”, ha scritto il Premier Conte in un tweet.