Gb: Johnson in ospedale stabile e di buon umore

(Teleborsa) – “Il primo ministro britannico è rimasto stabile durante la notte e il suo umore è buono. Sta ricevendo un trattamento standard con l’ossigeno e sta respirando senza altra assistenza”. Messaggi rassicuranti giungono intanto da Downing Street, che in una nota ha aggiornato le condizioni di salute di Boris Johnson dopo l’improvviso peggioramento di ieri sera, lunedì. Per quanto riguarda invece il Ministro dell’Ufficio di Gabinetto Michael Gove – in auto isolamento dopo la scoperta della positività con sintomi di Covid-19 a un suo familiare – la BBC riporta che l’uomo di Governo e asintomatico e continua a lavorare da casa.

Nel frattempo, il Dipartimento per la Salute e l’Assistenza Sociale ha pubblicato l’ultimo aggiornamento sui morti per Coronavirus negli ospedali del Regno Unito: oggi ne sono stati registrati 786, che porta il numero di decessi ospedalieri in Gran Bretagna a 6.159.

Infine, anche la famiglia Reale si unisce al coro di auguri di pronta guarigione per il Primo Ministro che sono arrivati da tutto il mondo: la Regina Elisabetta ha espresso vicinanza alla compagna Carrie Symonds e i suoi auguri a Boris Johnson, a cui si sono uniti quelli del Principe Harry e di suo padre, “erede al Trono”, il Principe Carlo.