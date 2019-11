GB, finisce in parità primo duello tv tra Johnson e Corbyn

editato in: da

(Teleborsa) – Finisce sostanzialmente in parità e dunque senza un vincitore il primo duello televisivo tra Boris Johnson e Jeremy Corbyn in vista delle elezioni anticipate del 12 dicembre nel Regno Unito, convocate dopo aver preso atto dell’impossibilità di risolvere attraverso la via parlamentare lo stallo sulla Brexit. Il sondaggio-lampo realizzato da YouGov e pubblicato dal Guardian al termine del confronto tra i leader del partito conservatore e laburista ha indicato un 51% a favore di Johnson contro il 49% per Corbyn.

La serata, all’insegna del fairplay di facciata,è iniziata tra strette di mano e sorrisi negli studi dell’emittente televisiva ITV. Un’ora di confronto sugli argomenti più cari al popolo di sua maestà. Neanche a dirlo, è la Brexit a tenere banco anche se non sono mancati scambi su questioni che riguardano sistema sanitario nazionale e settore dell’educazione.

Sull’uscita dall’UE, Johnson ha promesso, in caso di vittoria e di controllo del Parlamento, l’uscita il 31 gennaio. Da parte sua Corbyn non è certo rimasto a guardare e ha attaccato l’avversario accusandolo di ripetuto fallimento sulla Brexit. Ovviamente ha proposto la sua ricetta: negoziare “un nuovo accordo e sottoporlo a un referendum”. “Il nostro Governo ne rispetterà il risultato”, ha affermato.

