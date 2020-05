GB, Coronavirus: Governo pronto a “salvare” aziende strategiche

editato in: da

(Teleborsa) – Il Governo britannico guidato da Boris Johnson ha predisposto un piano di emergenza d’ipotetici aiuti pubblici per salvare in caso di estrema necessità grandi aziende del Regno il cui collasso, in seguito al terremoto coronavirus, minaccerebbe di avere “conseguenza sproporzionate sull’economia” nazionale e sull’occupazione.

Lo ha confermato oggi il Tesoro, come riporta la Bbc, spiegando che l’intervento diretto del governo viene considerato alla stregua di “un’ultima risorsa”. Diverse aziende sono per ora in trattative con l’esecutivo alla ricerca di forme di sostegno straordinario per

“sopravvivere”.

In questi mesi, il Governo è già intervenuto con maxi sussidi a pioggia per il business, e a sostegno di lavoratori costretti a casa dal

lockdown, impegnandosi a pagare con denaro pubblico almeno fino a ottobre compreso l’80% dei salari a molti milioni di persone

fino a un massimo di 2500 sterline al mese.

