Gaudiello (Hitachi Rail) a TLB: “Tecnologia e trasporti per la mobilità del domani”

(Teleborsa) – Muoversi con semplicità all’interno delle città del futuro, usando la tecnologia e i Big Data per una mobilità sostenibile. È la filosofia espressa nella Society 5.0 interpretata da Hitachi Rail STS, come ci spiega Giuseppe Gaudiello, CTO Hitachi Rails STS in occasione dell’Hitachi Social Innovation Forum 2019, tenutosi a Milano.

“Quando si parla di nuove tecnologie, riferendosi alla gestione dei Big Data presenti nelle grandi città, il discorso va allargato passando dalla mobilità su ferro al concetto più generale di mobilità integrata delle città e delle grandi conurbazioni“, spiega Gaudiello.

La filosofia del gruppo in chiave 5.0 è dunque “cominciare a pensare a sistemi che siano compiutamente integrati e che consentano al cittadino di muoversi in grande autonomia e con grande semplicità“.

Da qui il ruolo centrale della gestione dei dati per la città del futuro, ancora di più per quanto riguarda il trasporto ferroviario. “La presenza di sistemi di supervisione del trasporto ferroviario è uno degli elementi abilitanti per predisporsi alle città del futuro. Il trasporto su ferro – conclude Gaudiello – per sua natura prevede largamente l’utilizzo di tecnologie computerizzate e quindi molto ben si presta all’idea delle città del futuro“.