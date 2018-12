Gatwick, droni: 50.000 sterline a chi contribuirà a far arrestare i responsabili

editato in: da

(Teleborsa) – 50.000 sterline: questa la cifra messa sul piatto dalla direzione dell’aeroporto di Gatwick destinate a chi sarà in grado di aiutare la polizia ad arrestare i manovratori, ancora sconosciuti, dei droni che nei giorni scorsi hanno sorvolato lo scalo internazionale londinese, il secondo fra i 5 della capitale britannica, prendendo di fatto di sorpresa gli apparati di sicurezza e bloccandone le attività per 48 ore.

Oltre 140.000 passeggeri rimasti a terra alla vigilia delle vacanze natalizie e il flop investigativo con la vicenda pronta a trasformarsi in un pericoloso boomerang per le autorità del Regno, mettendo nei guai il sistema dei trasporti, il governo e ovviamente le forze dell’ordine e d’intelligence. Sicuramente non una bella figura fin qui soprattutto dopo il rilascio con tante scuse, e senza alcuna imputazione,della coppia inglese di mezza età fermata: si tratta di un appassionato di modellismo e sua moglie.