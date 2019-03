Gas Plus, risultato netto in perdita nel 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo Gas Plus ha chiuso il 2018 con un Ebitda in crescita dai 21,8 milioni del 2017 agli attuali 22,7 milioni, ma sconta un risultato economico netto di segno negativo a causa dell’esito sfavorevole della perforazione di due pozzi esplorativi in Romania, che ha comportato nell’anno maggiori ammortamenti, non ricorrenti, per circa 3,2 milioni di euro.

Tutte le aree di business hanno comunque mantenuto buone perfomance in termini di marginalità e di flussi di cassa.

I ricavi del produttore italiano di gas naturale sono risultati in crescita rispetto al dato del precedente esercizio, portandosi a 88,6 milioni di euro rispetto agli 84,4 milioni del 2017.

L’esercizio 2018 si è chiuso con una perdita di 1,8 milioni rispetto ad un utile di 0,8 milioni del 2017.

L’Indebitamento finanziario netto, grazie ai flussi di cassa generati nell’esercizio e nonostante gli investimenti pari a 15,7 milioni, si è di nuovo fortemente ridotto ed è passato dai 52,5 mln del 31 dicembre 2017 ai 42 mln del 31 dicembre 2018.