Gas Plus, autorizzato trasferimento quota 5% progetto nel Mar Nero rumeno

(Teleborsa) – Gas Plus annuncia che l’Agenzia Nazionale Rumena per le Risorse Minerarie (NAMR) ha approvato il transfer dell’intero 5% di quota nel progetto E&P “Midia Gas Development” dalla controllata Gas Plus International BV all’operatore Black Sea Oil & Gas.

La transazione era parte del Farm Out Agreement (FOA) siglato con quest’ultima, relativo alla cessione di una quota di partecipazione del 5% nel progetto stesso (Concessione per i Blocchi XIII e XV nel Mar Nero rumeno).

Il trasferimento ha avuto luogo in seguito al mancato esercizio della prelazione dell’altro partner della Joint Venture. Di conseguenza risultano realizzate le principali condizioni sospensive al trasferimento della quota di partecipazione (5%) nel progetto che si prevede verrà perfezionato entro il 10 maggio 2019.