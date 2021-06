Gas Plus, assemblea approva bilancio e nomina nuovo CdA

editato in: da

(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di Gas Plus, società quotata su MTA e quarto produttore italiano di gas naturale, ha ha deliberato l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 (che si è chiuso con un risultato netto negativo di 47.544.677 euro), il rinvio a nuovo del risultato dell’esercizio 2020 e l’approvazione del “Piano di Stock Grant 2021 – 2023”.

È stato inoltre nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti in 9 e della durata del mandato per tre esercizi sociali (2021-2022-2023) con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Ne fanno parte Davide Usberti, Lino Gilioli, Lisa Orlandi, Roberto Pistorelli, Cinzia Triunfo, Anna Maria Varisco, Nicola De Blasio, Giovanni Dell’Orto, Margherita Usberti. A seguire, il CdA ha nominato come presidente Davide Usberti e come amministratore delegato Davide Usberti.