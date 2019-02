Gas Plus approva FID e cede 5% progetto E&P “Midia Gas Development”

editato in: da

(Teleborsa) – Gas Plus ha approvato la Final Investment Decision del progetto E&P “Midia Gas Development” nel Mar Nero rumeno che, una volta approvato dalle autorità, permetterà al gruppo di incrementare il portafoglio riserve 2P di 754 milioni di metri cubi di gas.

Contestualmente, Gas Plus ha firmato un Farm Out Agreement (FOA) con il partner Black Sea Oil & Gas per la cessione di una quota del 5% nel progetto, mantenendo invece una quota del 10%, per un corrispettivo di 5,3 milioni, di cui 3,3 alla data del closing e 2 milioni di euro dopo tre mesi dalla entrata in produzione del giacimento.

La cessione della quota è soggetta al diritto di prelazione dell’altro partner della joint venture, Petro Ventures Resources, e all’approvazione delle autorità rumene.