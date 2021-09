Gas in rally: future supera 5 dollari

(Teleborsa) – I prezzi del gas si confermano in rally grazie ad una serie di fattori, che stanno sbilanciando il mercato e provocando carenze: in Europa dove persistono tensioni a causa delle minori consegne dalla Russia e della crescente domanda, in Asia dove c’è una analoga situazione di tensione del mercato per effetto della ripresa in atto.

Il future sul gas Henry Hub, al Nymex, è dunque balzato oltre i 5 dollari per MM BTU, salendo sino a 5,041 dollari (+1,31%). Su questo valore, il gas evidenzia un guadagno di oltre il 30% su base mensile e risulta il doppio rispetto ad inizio anno (+98%).

Una performance che non sembrerebbe per ora attenuarsi, dal momento che l’arrivo dell’inverno causerà ancora tensioni.