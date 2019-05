Garofalo Health Care perfeziona acquisizione ospedali privati riuniti di Bologna

editato in: da

(Teleborsa) – Garofalo Health Care S.p.A. (GHC) consolida in maniera significativa la propria presenza in Emilia-Romagna. L’operatore del settore della sanità privata accreditata ha perfezionato il closing per l’acquisto da IFCI S.p.A., interamente posseduta da Annalisa e Nicoletta Antonini, del 100% del capitale sociale di OPR S.p.A., titolare degli ospedali privati accreditati Nigrisoli e Villa Regina.

Le due strutture, site a Bologna, sono dotate di 170 posti letto autorizzati di cui 168 accreditati con il Sistema Sanitario Nazionale ed erogano oltre che prestazioni di specialistica ambulatoriale con attrezzature tecnologiche d’avanguardia, prestazioni assistenziali in regime di ricovero, sia in area chirurgica, con ben 5 sale operatorie, sia in area medica, riabilitativa e di lungodegenza.

L’organico dei due ospedali è composto da 181 dipendenti ed oltre 100 liberi professionisti per un totale di circa 300 unità tra medici, paramedici, ausiliari, tecnici ed amministrativi.

OPR è stata acquisita da una società veicolo denominata GHC Project 2 S.r.l. interamente controllata da GHC e il cui Amministratore Unico è Maria Laura Garofalo. Il nuovo azionista si è costituito in Assemblea immediatamente dopo il closing dell’operazione per nominare l’attuale Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente.

All’esito dell’adunanza assembleare e della successiva riunione del neo Consiglio di Amministrazione sono stati nominati i seguenti amministratori: Guido Dalla Rosa Prati Presidente, Giovanni Battista Pisani e Claudio Zappi consiglieri delegati, Maria Laura Garofalo e Luigi Gallina consiglieri. Una forte governance che garantirà il pieno sviluppo delle sinergie e degli efficientamenti tra tutte le strutture presenti in Emilia-Romagna rientranti nel perimetro di GHC, seppur nel rispetto della continuità aziendale dei 2 ospedali acquisiti.

Frazionalmente positivo il titolo GHC a Piazza Affari (+0,61%), in una giornata caratterizzata da ampie vendite.