Garofalo Health Care, definite nuove nomine in ruoli chiave della società

(Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Garofalo Health Care, società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana e tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia, ha approvato oggi una serie di nomine in ruoli chiave della società. La nuova struttura organizzativa entrerà in vigore a far data dall’efficacia delle dimissioni del CFO Fabio Tomassini, prevista dopo l’assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile.

Umberto Suriani, amministratore delegato del gruppo Fides (acquisito da GHC pre-IPO) e consigliere esecutivo di GHC, è stato nominato direttore generale del gruppo Garofalo Health Care. Luigi Celentano, responsabile pianificazione controllo e rischi fin dall’IPO, assumerà l’incarico di CFO in sostituzione del dimissionario Fabio Tomassini.

La società ha anche istituito la nuova funzione di Chief Sustainability Officer, per dare corso al nuovo piano pluriennale in tema di sostenibilità, che sarà ricoperta da Mimmo Nesi (che manterrà anche il suo attuale ruolo di responsabile Investor Relations). La nuova struttura organizzativa, sottolinea la società, “rafforza ulteriormente la focalizzazione di GHC sulle strategie di crescita organica e per M&A anche in vista del prossimo passaggio al segmento STAR“.

“Dopo poco più di 2 anni dall’IPO siamo cresciuti in maniera esponenziale incrementando i ricavi del 68% e l’EBITDA del 78,5% su dati 2019 pro forma aggregati, inclusa l’ultima acquisizione comunicata al mercato il 24 febbraio scorso – ha affermato Maria Laura Garofalo, AD del Gruppo – Oggi abbiamo 27 strutture presenti in 8 regioni italiane e siamo prossimi al passaggio al segmento Star di Borsa italiana. Era pertanto già previsto un forte rafforzamento della struttura organizzativa di Holding che viene conclamato con l’odierna delibera consiliare”.