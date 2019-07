Garofalo Health Care continua il piano di acquisto di azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Garofalo Health Care, dal 15 luglio 2019 al 19 luglio 2019, ha acquistato n. 16.944 azioni, pari allo 0,02% del capitale sociale, al prezzo medio di 4,3004 euro per azione per un controvalore complessivo di 72.866,64 euro.

A seguito degli acquisti comunicati sopra, alla data odierna GHC detiene n. 186.948 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,23% del capitale sociale.

Sul listino milanese, intanto, seduta in ribasso per la società leader in Italia nel settore della sanità privata accreditata, che mostra un decremento dell’1,04%.