Garofalo Health Care, buoni i risultati del 1° trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Maria Laura Garofalo, Amministratore Delegato di Garofalo Health Care (GHC) ha espresso “grande soddisfazione per i risultati della trimestrale che confermano l’importante trend di crescita registrato, sia in termini di fatturato che di EBITDA; valori che recepiscono gli effetti di un’eccellente crescita organica oltre che gli esiti dell’acquisizione del Poliambulatorio Dalla Rosa Prati di Parma, perfezionata il 5 febbraio 2019. Struttura che, nei due mesi di consolidamento, ha prodotto ricavi per Euro 2,7 milioni e un EBITDA di Euro 0,7 milioni, con un incremento di circa il 10% rispetto al precedente esercizio; fatto che porta il moltiplicatore acquisitivo al di sotto di 8x l’EBITDA. In questa direzione, l’impegno preso con gli azionisti si è peraltro ulteriormente confermato con l’acquisizione, perfezionata il 6 maggio scorso, degli Ospedali Privati Riuniti di Bologna, con un fatturato 2018 di Euro 27,4 milioni. Operazione che, grazie alle sinergie e ai significativi efficientamenti stimati in sede di due diligence e già avviati dal giorno successivo al closing, alcuni dei quali con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2019, potrebbero portare, entro 12 mesi, l’EBITDA margin ad oltre il 20%”.

Nel primo trimestre 2019 i ricavi consolidati di GHC, operatore del settore della sanità privata accreditata, sono pari a Euro 43,5 milioni, in aumento rispetto a Euro 39,9 milioni del 1Q2018, con una crescita percentuale del 9,1% realizzata grazie al contributo della componente organica (+2,2%) e della componente M&A (+6,9%, attribuibile all’acquisizione del Poliambulatorio Dalla Rosa Prati di Parma effettuata a febbraio 2019).

La crescita della marginalità, in termini di Operating EBITDA Adjusted, è risultata pari all’11,0%, con un contributo significativo sia della componente organica (+2,0%) che della componente M&A, relativa all’acquisizione del Poliambulatorio Dalla Rosa Prati di Parma avvenuta il 5 febbraio 2019 (+9,0%).

L’Operating EBITDA Adjusted, che si è attestato a Euro 9,2 milioni rispetto a Euro 8,3 milioni dell’esercizio precedente, riflette l’andamento dell’attività ordinaria del Gruppo ed è ottenuto rettificando l’Operating EBITDA per la componente dei costi una tantum sostenuti dalla Società per le operazioni di acquisizione del Poliambulatorio Dalla Rosa Prati di Parma e delle ulteriori quote di minoranza di Casa di Cura Prof. Nobili, complessivamente pari a ca. Euro 0,6 milioni.

La Posizione Finanziaria Netta è negativa per Euro 6,6 milioni, con disponibilità di cassa al 31 marzo 2019 pari a Euro 67,4 milioni in surplus rispetto a Euro 60,8 milioni di indebitamento.

Sempre oggi, 24 maggio 2019, l’Assemblea degli azionisti di GHC ha approvato il bilancio 2018.

A Piazza Affari il titolo guadagna un punto percentuale circa.