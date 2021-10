Garofalo Health Care, BNP Paribas valuta il titolo tra 6,6 e 7,4 euro

(Teleborsa) – Gli analisti di BNP Paribas valutano le azioni di Garofalo Health Care – società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia – tra 6,6 e 7,4 euro per azione. Nel report sulla società viene sottolineato che “il posizionamento strategico in un mercato frammentato caratterizzato da alte barriere all’ingresso dovrebbe consentire a GHC, che ha circa il 79% dei ricavi legati al Sistema pubblico e quindi eccezionalmente resilienti, di registrare una crescita organica dei ricavi con un CAGR di circa il 2.3% nel periodo 2019-2028 e raggiungere un EBITDA margin del 20,7% nel 2028 vs 19,5% nel 2019″.

Le acquisizioni dovrebbero rimanere al centro della strategia “con alta capacità di estrarre sinergie e significativa potenza di fuoco”. BNP Paribas scrive infatti che “un track-record positivo, un processo decisionale snello, profonda conoscenza del settore e una significativa potenza di fuoco supportano un approccio proattivo all’M&A che ci aspettiamo continui“.