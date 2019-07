Garofalo Health Care annuncia closing acquisto Centro Medico San Biagio e Bimar

editato in: da

(Teleborsa) – Garofalo Health Care annuncia il closing per l’acquisto del 100% del capitale sociale del Centro Medico San Biagio e Bimar dai signori Vincenzo Martino e Pierina Loretta Bianco.

Il Centro Medico San Biagio, con sede a Portogruaro (provincia di Venezia) e operante nel comparto dei centri diagnostici, sia in regime di accreditamento con la Regione Veneto sia in regime privato, eroga prestazioni nel campo della diagnostica per immagini, della ecocardiografia, della chirurgia ambulatoriale oculistica, delle varici arti inferiori, della medicina dello sport e dell’odontoiatria. Bimar, con sede a Portogruaro (provincia di Venezia), eroga esclusivamente prestazioni specialistiche in regime privato.

L’acquisizione del Centro Medico San Biagio è stata effettuata per il tramite di una società veicolo denominata GHC Project 3 interamente controllata da Garofalo health Care, mentre l’acquisizione di Bimar è stata perfezionata direttamente.

Le due strutture sanitarie sono state rilevate da Garofalo Health Care nell’ambito dell’operazione annunciata il 26 giugno scorso, che comprende anche l’acquisizione dell’80% del capitale sociale del Centro Medico Università` Castrense di San Giorgio di Nogaro (provincia di Udine) il cui closing è invece previsto entro novembre 2019.

L’Enterprise Value complessivo delle tre operazioni è pari a 51,2 milioni di euro, con un Equity Value pari a 52,4 milioni, che tiene conto della stima del valore della posizione finanziaria netta delle tre società` alla data del 30 giugno 2019.