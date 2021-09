Gare PA, boom piattaforma eProcurement MEF-Consip

editato in: da

(Teleborsa) – Va a gonfie vele il sistema di eProcurement Mef-Consip, cui si rivolgono sempre più amministrazioni pubbliche per i loro acquisti in autonomia, a conferma dell’elevata efficienza di questo strumento di gestione collettiva della spesa. Alla fine del primo semestre, le gare bandite sono 838, con un aumento del 6% sul 2020, mentre il valore complessivo dei bandi di gara raggiunge i 3 miliardi di euro, in crescita del 60% rispetto ad un anno prima.

Le gare sono state bandite da 235 stazioni appaltanti, appartenenti a 66 pubbliche amministrazioni, mentre le aziende che hanno partecipato ai bandi sono sono stati 5.674, con una partecipazione media di quasi 7 operatori per ogni procedura.

L’81% delle gare è stato bandito da Amministrazioni centrali e il restante 19% da Amministrazioni territoriali e Centrali di Acquisto Territoriali. Il 60% ha riguardato procedure aperte, di cui il 95% aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’ambito più attivo è stato “Sanità, ricerca, welfare”.