Garanzia Italia, SACE: TH Resorts ottiene finanziamento di 25 milioni di euro

(Teleborsa) – TH Resorts, realtà leader nel settore turistico nazionale con la gestione di 31 strutture alberghiere, ha ottenuto da Intesa Sanpaolo, banca agente e capofila di un pool composto da BPER Banca, Banco BPM e Banca MPS, un finanziamento di 25 milioni di euro, garantito in tempi brevi da Sace tramite Garanzia Italia, lo strumento del Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane colpite dall’emergenza Covid-19.

Come previsto dal Decreto – spiega Sace in una nota – il finanziamento è finalizzato a sostenere il costo del personale, a finanziare gli investimenti e sostenere il circolante.

L’operazione rientra tra le misure messe in atto da Intesa Sanpaolo, dall’inizio dell’emergenza, per dare supporto alle imprese. Nel dettaglio dopo aver elevato a 50 miliardi di euro l’ammontare di risorse in termini di credito messe a disposizione del Paese, l’Istituto ha sospeso le rate dei finanziamenti e aderito all’anticipo della Cassa integrazione in deroga ed è operativo su tutte le possibili soluzioni previste dal Decreto Liquidità.

Per Banco BPM tale finanziamento rappresenta “un ulteriore occasione di testimoniare la concreta vicinanza ad un Gruppo del nostro territorio operativo in un settore, quello del turismo particolarmente colpito dalla recente emergenza sanitaria”.

“Tale operazione – commenta Sace – conferma il nostro impegno a sostegno delle aziende del territorio e dell’economia nazionale, in sinergia con i partner bancari, in un contesto complesso e per una ripartenza tanto auspicata, anche in un settore strategico per l’Italia come quello del turismo al fianco di un gruppo d’eccellenza quale TH Resort”.

Soddisfazione “per la fiducia loro accordata” è stata espressa dal presidente del Cda di TH Resorts (gruppo partecipato da Cdp Equity, Solfin e Isa) Graziano Debellini e dall’amministratore delegato Gaetano Casertano che hanno ringraziato tutte le parti coinvolte.