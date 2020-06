Garante, via libera all’App Immuni

editato in: da

(Teleborsa) – Via libera dal Garante per la Privacy alla app “Immuni”. L’Autorità ha infatti definito “proporzionato” il trattamento dei dati personali grazie alle “misure volte a garantire in misura sufficiente il rispetto dei diritti e le libertà degli interessati, che attenuano i rischi che potrebbero derivare da trattamento”.

Considerati “la complessità del sistema di allerta e del numero dei soggetti potenzialmente coinvolti”, il Garante ha comunque indicato “una serie di misure volte a rafforzare la sicurezza dei dati delle persone che scaricheranno la app. Tali misure potranno essere adottate nell’ambito della sperimentazione”, in modo da “garantire che nella fase di attuazione ogni residua criticità sia risolta”.

In particolare, il Garante ha chiesto che “gli utenti siano informati adeguatamente” sul funzionamento dell’algoritmo di calcolo e che dovranno avere la possibilità di “disattivare temporaneamente l’app attraverso una funzione facilmente accessibile nella schermata principale”.

Inoltre, “i dati raccolti attraverso il sistema di allerta non potranno essere trattati per finalità non previste dalla norma che istituisce l’app” e dovrà anche essere “garantita la trasparenza del trattamento a fini statistico-epidemiologici dei dati raccolti e individuate modalità adeguate a proteggerli”

L’Autorità “ha sottolineato infine che il trattamento di dati personali raccolti attraverso la app, da parte di soggetti non autorizzati, può determinare un trattamento di dati personali illecito, eventualmente anche sotto il profilo penale”.