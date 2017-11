Gap continua a correre a Wall Street grazie a conti sopra attese e aumento outlook

(Teleborsa) – Prosegue la corsa di Gap a Wall Street.

Il brand statunitense di abbigliamento sta estendendo i massicci guadagni (+9%) messi a segno la vigilia nella sessione after hours, mostrando oggi un +6,84% al Nyse di Wall Street.

A dare linfa ai titoli il bilancio migliore delle attese e il miglioramento della guidance. il Gruppo ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto di 58 cent, al di sopra dei 54 cent stimati dagli analisti, mentre i ricavi totali sono aumentati dell’1% a 3,84 miliardi a fronte dei 3,76 miliardi del consensus, trainati dalle vendite-same store (+3% a fronte del +1% atteso dal mercato), salite a loro volta per il quarto trimestre consecutivo.

Gap ha inoltre alzato l’outlook sull’intero esercizio. L’utile per azione è atteso ora a 2,08-2,12 dollari, in aumento rispetto ai 2,02-2,10 dollari stimati in precedenza.

Le vendite same-store sono indicate invece in miglioramento tra l’1% e il 3%.