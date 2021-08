Gap brinda a Wall Street al rialzo dell’outlook

editato in: da

(Teleborsa) – Grande giornata per GAP, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,13% dopo aver rivisto al rialzo le proprie stime su fatturato e utili dell’anno.

Il rivenditore d’abbigliamento stima ora ricavi netti in crescita del 30% rispetto al precedente outlook +20%+25% e contro il +24,3% atteso dal consensus. L’utile per azione adjusted è atteso tra 2,10 e 2,25 dollari in rialzo rispetto alla precedente forchetta compresa tra 1,60-1,75 per azione e agli 1,80 stimati dagli analisti.

L’analisi settimanale del titolo rispetto all’S&P-500 mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa di GAP, che fa peggio del mercato di riferimento.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 26,28 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 28,03. Il peggioramento di GAP è evidenziato dall’incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 25,38.