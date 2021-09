GameStop, trimestrale in chiaroscuro. Mancano aggiornamenti su ristrutturazione

editato in: da

(Teleborsa) – GameStop – il più grande rivenditore di videogiochi nuovi e usati nel mondo – ha generato vendite nette per 1,183 miliardi di dollari nel secondo trimestre dell’anno, rispetto ai 942 milioni del secondo trimestre dell’anno precedente e ai 1,12 miliardi attesi degli analisti. La società al centro della retail mania di inizio anno ha anche registrato una perdita adjusted maggiore del previsto di 76 centesimi per azione (il consensus era di 67 centesimi per azione).

Nonostante il positivo balze delle vendite, il mercato è stato deluso dal fatto che il management non abbia fornito nuovi dettagli sul piano di trasformazione della società, che dovrebbe puntare su digitalizzazione e intrattenimento.

GameStop concluso il trimestre con liquidità e liquidità vincolata per 1,78 miliardi di dollari. La società ha sottolineato che di aver concluso il periodo senza debiti a lungo termine, a parte un prestito a basso interesse di 47,5 milioni di dollari associato alla risposta alla pandemia del governo francese.