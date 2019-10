Gamenet perfeziona joint venture tra Trilantic e Chiarva

editato in: da

(Teleborsa) – Gli azionisti di TCP Lux Eurinvest – fra cui il fondo di private equity che la controlla, Trilantic Capital Partners IV Europe – hanno ceduto a G Partecipazioni, una società controllata dalla Famiglia Chiarva (tramite la controllata San Luca S.p.A.), il 49,9% delle azioni di TCP Lux, che a sua volta detiene n. 8,6 milioni di azioni di Gamenet, pari al 28,67% del capitale sociale della stessa.

Trilantic Europe e la Famiglia Chiarva, tramite la joint venture, si prefiggono l’obiettivo di valorizzare la partecipazione in Gamenet, supportando la società nei suoi progetti di crescita per linee interne ed esterne, in uno scenario di veloce consolidamento del mercato nazionale e internazionale del gaming e delle scommesse sportive.

Le parti hanno altresì stipulato un nuovo patto parasociale, avente ad oggetto la joint venture, recante sostanzialmente le medesime previsioni a suo tempo annunciate in data 30 luglio 2019.