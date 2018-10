Gamenet Group, completata l’acquisizione di GoldBet

editato in: da

(Teleborsa) – Gamenet S.p.A. ha completato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di GoldBet S.r.l., già annunciata al mercato in data 24 luglio 2018. GoldBet, società autorizzata alla raccolta di giochi e scommesse in Italia, gestisce una rete fisica di 990 negozi scommesse ed è titolare della concessione per la raccolta di giochi e scommesse “online”, incluse piattaforme mobili.

Il controvalore dell’Acquisizione è pari a circa Euro 273 milioni. Di tale importo, circa Euro 247 milioni, al netto di taluni costi assunti dal venditore, sono stati corrisposti per cassa in data odierna, ed Euro 25 milioni saranno corrisposti successivamente, in quanto componenti di prezzo differito, in un arco temporale di medio periodo, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni previste nel contratto di acquisizione.

L’Acquisizione consentirà al Gruppo Gamenet di assumere una posizione di leadership in Italia nel settore dei giochi in multi-concessione, in particolare nel settore delle scommesse sportive, e di aumentare in maniera significativa il grado di diversificazione del portafoglio prodotti e la profittabilità, a livello di EBITDA, EBIT e risultato netto.

Dall’integrazione di GoldBet, la Società stima di poter realizzare importanti sinergie di costo, con un conseguente effetto migliorativo dell’EBITDA in via ricorrente a partire dall’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2020, pari a circa Euro 14,9 milioni, e anche rilevanti sinergie a livello di ricavi, in particolare sul virtual betting; nello specifico, per il periodo di dodici mesi chiuso al 30 giugno 2018, l’EBITDA pro forma rettificato run rate della Società per tener conto delle Sinergie e dell’effetto netto negativo di altri stimati effetti minori pari a circa Euro (0,8) milioni, sarebbe stato pari a Euro 157,9 milioni, mentre il Margine di Contribuzione pro forma rettificato run rate per tener conto delle Sinergie sarebbe stato pari a Euro 235,2 milioni. Si precisa che la stima delle suddette informazioni pro forma non considera gli attesi benefici di ricavi precedentemente indicati.

Le guidance di EBITDA per l’esercizio 2018 di Gamenet Group, senza tener conto degli attesi effetti positivi connessi al consolidamento di GoldBet, sono sostanzialmente in linea con quanto in precedenza comunicato dalla Società.