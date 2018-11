editato in: da

(Teleborsa) – Gamenet Group ha acquistato, dall’8 al 9 novembre 2018, n. 6.563 azioni proprie al prezzo medio di 8,1544 euro per azione per un controvalore complessivo di 53.504,72 euro.

Il Gruppo ha comunicato, inoltre, di aver completato il programma di buy-back e di aver acquistato azioni proprie per un numero complessivo di 500.000, pari all’1,67% del capitale della Società al prezzo medio ponderato di 8,4784 euro per azione per un

esborso complessivo di 4.239.201,79 euro.