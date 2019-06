Gamenet acquista azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Gamenet Group, nell’ambito del nuovo programma di acquisto di azioni proprie avviato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 aprile 2019, comunica di aver acquistato, dal 13 al 19 giugno 2019, complessivamente 24.000 azioni proprie, al prezzo medio di 7,7374 euro per azione, per un controvalore complessivo di 185.434,26 euro.

A Piazza Affari, intanto, discreta la performance della Gaming Company operante in Italia nel settore del gioco pubblico che si attesta a 7,9 euro, in lieve aumento dello 0,51%.