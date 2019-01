editato in: da

(Teleborsa) – Gamenet Group, facendo seguito a quanto comunicato il 10 gennaio 2019 ed in esecuzione dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2018, comunica di aver acquistato, dal 17 al 23 gennaio 2019 n. 6.188 azioni proprie al prezzo medio di 7,2030 euro per azione per un controvalore complessivo di 44.530,80 euro.

Chiusura in rosso, sul listino milanese, per Gamenet che termina la seduta segnando un calo dell’1,13%.