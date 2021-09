Gallerie d’Italia a Milano presenta “Painting is back. Anni Ottanta, la pittura in Italia”

(Teleborsa) – Ultimi giorni per visitare la mostra “Painting is back. Anni Ottanta, la pittura in Italia“, presso le Gallerie d’Italia di Piazza Scala, sede museale di Intesa Sanpaolo a Milano. L’esposizione, curata da Luca Massimo Barbero, resterà aperta al pubblico fino al 3 ottobre 2021.

La mostra propone una prima indagine sui protagonisti della pittura degli anni Ottanta. Il percorso espositivo comprende una selezione di oltre 50 opere provenienti dalla Collezione Intesa Sanpaolo, da musei, fondazioni e collezioni private. Tra le opere in mostra, straordinari lavori di Enzo Cucchi ed Enrico Baj, le giocose composizioni di Aldo Spoldi, la pittura murale di Nicola De Maria; opere fondamentali di Sandro Chia, Mimmo Germanà, Ernesto Tatafiore, Francesco Clemente, Mario Schifano; lavori sorprendenti di Gino de Dominicis, Luigi Ontani e Mimmo Paladino; la pittura visionaria di Carol Rama e una monumentale video-installazione di Studio Azzurro.

La mostra offre ai visitatori anche l’opportunità di immergersi nella musica degli anni Ottanta con l’esperienza sensoriale ‘Music is back. Come suonano gli anni ’80?’. Inquadrando col proprio smartphone il QRcode posizionato accanto all’opera di riferimento è possibile ascoltare il brano ad essa associato e scoprire curiosità e retroscena sull’intreccio Arte e Musica in quel decennio controverso e vitale.