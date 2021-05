Gabetti Short Rent, sbarco in Borsa su AIM Italia entro fine maggio

editato in: da

(Teleborsa) – Gabetti Short Rent – società del gruppo Gabetti attiva nel settore dell’hospitality di immobili di lusso – ha avviato il roadshow di incontri con gli investitori e aperto il bookbuilding finalizzato alla quotazione sul mercato AIM Italia. La quotazione su Borsa Italiana dovrebbe avvenire entro il mese di maggio.

La società ha come core business lo short rent degli immobili di lusso, attuato attraverso due linee di business: Gabetti Short Rent – Luxury Houses che offre servizi dedicati a clientela privata per la gestione in full outsourcing di immobili di altissimo pregio destinati allo short rent e Gabetti Short Rent – Corporate Houses con una offerta per investitori e sviluppatori per la gestione in full outsourcing di pacchetti di unità immobiliari destinate allo short, medium e long rent per una clientela che si sposta per motivi di lavoro.

“Guardiamo alla quotazione come importante passo per accelerare il processo di crescita, al fine di consolidare i nostri piani di sviluppo in un comparto dalle grandi potenzialità e poter così cogliere opportunità di mercato”, ha commentato Emiliano Di Bartolo, fondatore, azionista e AD di Gabetti Short Rent.

“Gli investitori stanno mostrando grande interesse verso la nostra società e i driver di crescita su cui puntiamo: l’ampliamento e la diversificazione del portafoglio immobiliare, l’espansione geografica attraverso l’acquisizione di nuovi immobili, un business model scalabile nelle principali location turistiche esclusive e di lusso, il consolidamento della nostra struttura organizzativa e lo sviluppo della linea di business Corporate Houses”, ha aggiunto.