(Teleborsa) – Per evitare un no deal sulla Brexit, Boris Johnson chiede che l’Unione europea si sbarazzi del backstop sull’Irlanda contenuto nell’attuale accordo per l’uscita britannica dall’Unione. Il Premier britannico, in arrivo a Biarritz, in Francia, per il G7, ha spiegato di non auspicare questa via ma di ritenere necessario eliminare la norma per trovare un accordo con la Ue.