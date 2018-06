G7 al via. Dazi, Iran e Russia i (veri) temi caldi del summit

editato in: da

(Teleborsa) – Si apre il sipario sul G7 in Canada. Oggi e domani (8 e 9 giugno) i Capi di Stato e di Governo dei 7 Paesi più industrializzati al mondo si riuniranno per discutere di eguaglianza di genere, cambiamenti climatici, sicurezza e ambiente. Questo, il programma ufficiale. In realtà il summit di Charlevoix sarà l’occasione per affrontare alcuni temi caldi quali ad esempio l’accordo sul nucleare in Iran, la politica dei dazi e le sanzioni alla Russia.

A sollevare quest’ultima tematica, che sta creandotensioni tra l’Italia e la NATO, è stato proprio il Premier italiano Giuseppe Conte durante il discorso per la fiducia al Senato. In quell’occasione il Presidente del Consiglio ha annunciato l’intenzione di aprire alla Russia e di farsi promotore di una revisione delle sanzioni a carico del Paese.

Sembra comunque che Conte, al suo debutto internazionale da Capo del Governo, non abbia intenzione di recedere. Il vicepremier e Ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio ha infatti ribadito la linea espressa da lui espressa. “Ho sempre detto che il nostro Paese deve rimanere nella NATO. Ma le sanzioni alla Russia danneggiano settori importanti dell’economia italiana” ha spiegato a Radio Anch’io, precisando che il Governo è filo italiano e non filo russo, come viene tacciato, e andrà a discutere sulle cose in cui non è d’accordo. “Deve finire l’epoca del ‘si, signore’ dell’Italia. Ad ogni modo tutte queste decisioni le prenderà Conte nei sistemi internazionali” ha precisato.

Altro tema infuocato sarà la questione dei dazi imposti dagli Stati Uniti a diversi Paesi, inclusi i partner commerciali “storici” Canada e Unione Europea. Anche in questo caso l’Italia potrebbe essere catapultata al centro dell’attenzione internazionale per via dell’apertura di Matteo Salvini alle politiche protezionistiche.

“Le politiche commerciali vanno ristudiate. L’Italia è una potenza che esporta e quindi va protetto il Made in Italy, penso che le politiche di Trump siano soprattutto per arginare la prepotenza tedesca e l’Italia non deve subire ne’ l’una ne’ l’altra manovra” ha dichiarato l’altro vice Premier nonché Ministro degli Interni.

Intanto la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders ha fatto sapere che il Presidente statunitense Trump lascerà il vertice del G7 alle 10.30 di sabato, dopo la sessione sull’empowerment delle donne.

Trump viaggerà direttamente verso Singapore dal Canada in vista del suo incontro, martedì, con il leader nordcoreano Kim Jong Un.

Le rimanenti sessioni del G7 saranno presiedute dallo sherpa per il G7 e vice assistente del Presidente per gli affari economici internazionali, Everett Eissenstat.

L’inquilino della Casa Bianca salterà dunque la sessione sui cambiamenti climatici e l’ambiente.