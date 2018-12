G20, Trump alla ricerca di un’intesa con Xi Jinping

editato in: da

(Teleborsa) – Il presidente americano Donald Trump sembra essere piuttosto convinto che riuscirà a trovare un’intesa commerciale con il presidente cinese Xi Jinping, che incontrerà proprio oggi, 1° dicembre 2018, a margine del G20 che si tiene in Argentina, a Buenos Aires.

“Ci sono segnali positivi”, ha detto durante un incontro bilaterale col premier giapponese Shinzo Abe. “Stiamo lavorando duramente”, ha aggiunto il tycoon newyorkese.

La Casa Bianca ha poi ribadito che l’incontro con il presidente russo Vladimir Putin non avverrà, per via della crisi ucraina. La Russia pochi giorni fa ha sequestrato alcune navi ucraine, arrestandone i marinai. L’azione di Mosca, molto criticata anche dall’Europa, ha portato l’Ucraina a introdurre la legge marziale in alcune regioni del paese.

Washington auspica che questi attriti possano risolversi “presto” in modo da poter iniziare “conversazioni produttive” con Mosca.