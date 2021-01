G20, istituito Panel indipendente per finanziamento preparazione e risposta a crisi pandemiche

editato in: da

(Teleborsa) – Un “Panel indipendente di alto livello per il finanziamento di beni comuni globali per la preparazione e la risposta alle crisi pandemiche”. Questa il nuovo strumento istituito dai membri dei Paesi G20 durante la prima riunione dei Deputies dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle banche centrali. Il Panel, proposto dalla Presidenza Italiana G20, – spiega il Mef in una nota – avra` l’obiettivo di valutare lo stato dell’arte dei sistemi esistenti per il finanziamento dei beni comuni globali per la salute, e conseguentemente proporre soluzioni finanziarie praticabili e sostenibili nel lungo periodo.

Nel dettaglio il G20 High Level Independent Panel – co-presieduto da Tharman Shanmugaratnam, ex vice primo ministro ed ex ministro delle Finanze di Singapore, Lawrence Summers, ex segretario al Tesoro degli Stati Uniti e Ngozi Okonjo-Iweala, ex ministro delle Finanze ed ex ministro Affari Esteri della Nigeria – e` stato incaricato di: individuare le lacune nel sistema di finanziamento dei beni comuni per la prevenzione, la sorveglianza, la preparedness e la capacita` di reazione e risposta a potenziali crisi pandemiche; proporre soluzioni concrete per colmare tali lacune in modo sistematico e sostenibile, ottimizzando le risorse provenienti dal settore pubblico, privato, filantropico e dalle Istituzioni Finanziare Internazionali.

I lavori del Panel si svilupperanno a partire dalla valutazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanita` sulle lacune nella prevenzione delle pandemie e sulle iniziative internazionali volte a migliorare la preparazione e la risposta globale in corso. In particolare, il Panel si coordinera` con i principali attori della Salute Globale, tra i quali l’Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response (IPPR) istituito dall’Organizzazione Mondiale della Sanita`, e operera` in linea con gli obiettivi del Regolamento Sanitario Internazionale (RSI).

Il Panel (HLIP) fornira` un primo rapporto preliminare ai ministri delle Finanze e ai governatori delle Banche Centrali nella riunione Ministeriale Finanze G20 di aprile. Una lista completa di raccomandazioni sara` presentata durante la Ministeriale Finanze G20 di luglio 2021.